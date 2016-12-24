У київському фастфуді патрульні затримали кишенькового злодія

Подія сталась у центрі столиці в приміщенні ресторану швидкого харчування. Під час відпрацювання території працівники управління кримінального розшуку помітили чоловіка, який із кишені куртки юнака витягнув гаманець.

Правоохоронці затримали зловмисника, а під час проведення особистого огляду виявили поцуплену річ.

Кишеньковим крадієм виявився 51-річний житель Донеччини. Працівники поліції перевіряють причетність чоловіка до аналогічних крадіжок.

Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві