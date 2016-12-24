У київському фастфуді патрульні затримали кишенькового злодія

У київському фастфуді патрульні затримали кишенькового злодія

12:00 24.12.2016
У київському фастфуді патрульні затримали кишенькового злодія

Подія сталась у центрі столиці в приміщенні ресторану швидкого харчування. Під час відпрацювання території працівники управління кримінального розшуку помітили чоловіка, який із кишені куртки юнака витягнув гаманець.

Правоохоронці затримали зловмисника, а під час проведення особистого огляду виявили поцуплену річ.

Кишеньковим крадієм виявився 51-річний житель Донеччини. Працівники поліції перевіряють причетність чоловіка до аналогічних крадіжок.

Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.