У Полтаві поліцейські затримали кримінальний квартет грабіжників

Близько 2-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення про грабіж по вулиці Небесної Сотні. 28-річний потерпілий розповів охоронцям порядку, що четверо невідомих пограбували його: заволоділи мобільним телефоном Nokia та грошовими коштами у розмірі 100 гривень.

Під час відпрацювання прилеглих територій патрульні побачили осіб, які підпадали під орієнтування. При появі поліцейських останні почали тікати. Охоронці порядку затримали їх по вулиці Європейській. Поблизу місця затримання інспектори також виявили мобільний телефон заявника.

Затримані є мешканці міста Полтава віком від 18 до 23 років. При перевірці молодиків за наявними базами патрульні встановили, що 18-річний підозрюваний розшукується Полтавським відділом поліції за вчинення подібних злочинів.

На місці події працювали слідчі. Затриманих осіб для з’ясування усіх обставин події охоронці порядку доставили до Полтавського відділу поліції.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (Пограбування) - карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області