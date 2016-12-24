Поліція Миколаєва розшукує "фантомасів", які побили людину

О 22:45 год. 22 грудня до поліції Центрального району м. Миколаєва надійшло повідомлення від 46-річного місцевого мешканця про скоєння відносно нього злочину.

Зі слів заявника, за 15 хвилин до його дзвінка у поліцію, до його приватного будинку по вул. Іванова увірвались двоє невідомих чоловіків у сірих куртках, обличчя яких були закриті чорними масками. Нападники кілька разів вдарили домовласника, після чого він втратив свідомість. Отямившись, чоловік зателефонував до поліції.

Під час огляду місця події правоохоронцями було встановлено, що зловмисники, незаконно проникнувши до житла та застосувавши насильство, не відібрали у потерпілого жодної речі.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.162 КК України «Порушення недоторканності житла», що карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Правоохоронці звертаються до громадян, які стали свідками скоєного злочину, або володіють інформацією, корисною для слідства, повідомити до Центрального відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 8, або за телефонами (0512)53-12-71,49-87-00,49-87-01, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області