Поліція Одеси розслідує зухвалий розбійний напад на водія

Поліція Одеси розслідує зухвалий розбійний напад на водія

20:00 24.12.2016
Поліція Одеси розслідує зухвалий розбійний напад на водія

До Хмельницького відділення поліції надійшла заява одесита про те, що о 04:30, рухаючись на своєму автомобілі по вул. Водопровідній, біля 2-го Християнського кладовища він підібрав двох чоловіків.

Знаходячись в автомобілі та погрожуючи ножем, вони заволоділи двома його мобільними телефонами, після чого, вимагаючи грошові кошти у заявника, поїхали на вказаному автомобілі в бік вул. Мечникова.

По дорозі один із нападників вийшов та пішов у невідомому напрямку, а інший з потерпілим приїхали на вул. Мечникова, де за допомогою водія вантажного автомобіля, який знаходився поряд, потерпілий затримав нападника. Ним виявився непрацюючий 18-річний одесит, від якого отримано правдиві свідчення та вилучено речові докази.

Вживаються заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження другого нападника та його затримання.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР, попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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