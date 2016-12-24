Поліція Охтирки "гарячим" слідом затримала двох зухвалих грабіжників

На поліцейську лінію «102» надійшло повідомлення про пограбування: 41-річний житель Охтирки розповів, що на нього напали двоє невідомих . Вдарили кулаком в обличчя і збили з ніг, затим витягли з кишені два мобільних телефони й кинулись тікати у бік сусідньої вулиці.

Правоохоронці негайно виїхали на виклик. На розшук нападників були орієнтовані всі чергові наряди та працівники кримінального блоку поліції. Вжиті розшукові заходи вже за кілька годин дали позитивний результат – оперативники затримали одного з підозрюваних та встановили його особу. Ним виявився раніше неодноразово судимий 47-річний місцевий житель. За деякий час полісмени знайшли і його 26-річного спільника.

Спочатку обидва чоловіка вдавали, що нічого не розуміють, і категорично заперечували свою причетність до нападу. Проте явні докази свідчили протилежне, і під їх тиском підозрювані у всьому зізнались.

З‘ясувалось, що того вечора, перебуваючи в одному з розважальних закладів міста, вони випадково помітили чоловіка, що виймав з кишені велику суму грошей. Оскільки обидва потребували коштів на розваги, вирішили дочекатися, коли «багатій» вийде, і назирці пішли слідом за ним. Підібравши «зручне», на їх погляд, місце, нападники збили чоловіка з ніг, нанесли кілька ударів і спритно обнишпорили кишені. Не знайшовши грошей, вдовольнились відібраними двома мобільними телефонами, після чого розійшлися в різних напрямках, сподіваючись залишитись невпізнаними.

«Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж», - коментує начальник Охтирського відділу поліції Руслан Кладько. – Розпочаті слідчі дії, які повинні встановити ступінь вини кожного з підозрюваних, готуються матеріали до суду для визначення їм запобіжного заходу. Слідчі перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів».

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області