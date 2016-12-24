На Чернігівгщині у молодика вилучили бойові гранати та наркотики

Під час санкціонованого обшуку поліція вилучила у молодика амфетамін, канабіс і 2 гранати «Ф-1».

Оперативно-пошуковим відділом в Чернігівській області Управління з обслуговування м. Києва, Київської та Чернігівської областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України разом з колегами з Чернігівського відділу поліції в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду проведений санкціонований обшук в одному з помешкань на околиці Чернігова.



В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили 10 грамів порошкоподібної речовини білого кольору, схожої на психотропну речовину амфетамін, електронні ваги та 300 грамів речовини рослинного походження зеленого кольору, схожої на наркотичний засіб канабіс.

Іншою знахідкою вже займалися вибухотехніки, оскільки громадянин зберігав у себе вдома 2 корпуси гранати «Ф-1», одна з них мала запал УЗРГМ-2. Вилучене направлено на експертизу до Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області