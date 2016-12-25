Прокуратура: тривають обшуки у міськраді Енергодара та оселях її керівників

В засобах масової інформації неодноразово висвітлювалось питання про привласнення грошових коштів місцевого бюджету м. Енергодара посадовими особами Енергодарської міської ради та комунальними підприємствами міста.

Кримінальні провадження за вказаними фактами перебувають в провадженні Енергодарського відділення поліції. Нагляд у формі процесуального керівництва у них здійснюється Енергодарською місцевою прокуратурою.

Завдяки принциповій позиції прокурора Запорізької області Валерія Романова, який взяв хід справи під особистий контроль, відбулись значні зрушення. На цей час у кримінальному провадженні отримано відомості про те, що до вчинення злочинів можуть бути причетні посадові особи міської ради та комунальних підприємств міста, у яких за місцем роботи може зберігатися документація, яка підтверджує незаконне використання бюджетних коштів.

Раніше відділенням поліції разом з працівникам прокуратури вже проводились обшуки в адмінбудівлі КП «ПКВ» та за місцем проживання посадових осіб підприємства.

Водночас частина документів підприємства виявлені у згорілому приміщенні колишнього «Банно-прального комбінату».У зв’язку з викладеним, у передбаченому законом порядку отримано ухвали слідчого судді на проведення обшуків в адміністративній будівлі Енергодарської міської ради та за місцями проживання посадових осіб ради.

На цей час санкціоновані обшуки тривають.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області