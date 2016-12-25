На блокпості Покровська правоохоронці затримали бойовика

40-річний чоловік перебував у РФ та як раз повертався додому у селище Селидівського району.

Мешканець с. Новогродівка Селидівського району був оголошений у розшук за те, що брав участь у незаконних збройних формуваннях на території Ясинуватського району. Як і безліч інших, він залишив лави терористів та виїхав за межі країни. У серпні цього року опинився у матері в РФ, там навіть знайшов собі роботу. Підзаробивши, вирішив повернутись додому. Але дорогою на блокпості у м. Покровськ його затримали правоохоронці.

Варто відзначити, що він розшукувався правоохоронцями за правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» Кримінального кодексу України.

Зловмисника було доставлено до Дружківського відділення поліції для надання пояснень та проведення всіх необхідних слідчих дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області