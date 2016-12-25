На Донеччині молода жінка нахабно обікрала колишнього коханого

На Донеччині молода жінка нахабно обікрала колишнього коханого

16:00 25.12.2016
На Донеччині молода жінка нахабно обікрала колишнього коханого

Приїхавши в гості до колишнього хлопця, дівчина викрала його мобільний та банківську картку. Використавши чужий номер, зловмисниця зняла з рахунку гроші. Наразі вона дає свідчення, телефон вилучено.

До поліції з повідомленням про те, що став жертвою крадіжки, звернувся мешканець Центрального району 1978 року народження. Виявилося, що до нього в гості приїхала екс-кохана, а після її від’їзду зникли речі власника. За лічені години жінку було затримано за місцем її мешкання у Володарському районі.

Було встановлено, що мобільний телефон знадобився зловмисниці, щоб перевести у готівку гроші, які знаходилися на банківському рахунку потерпілого. За номером телефону вона отримала 9 500 гривень, які витратила на власні потреби.

Варто відзначити, що заявник попросив допомоги правоохоронців через 10 днів після вчинення крадіжки.

Наразі за вказаним фактом розпочато досудове розслідування в рамках ч.1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 3 років позбавлення волі. Безробітна 28-річна жінка вперше опиниться в залі суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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