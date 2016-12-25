На Хмельниччині патрульні затримали двох неповнолітніх горе-крадіїв

У райцентрі Ярмолинці двоє підлітків 14 та 15 років викрали у місцевої жительки 60 кілограмів горіхів, квасолі, зернят та ще й тачку, на якій везли викрадене.

Потерпіла приймає у людей зернята та різноманітне насіння, і хлопці вже не раз були у неї на господарстві та знали, що де лежить. Крадіжку планували заздалегідь, але першого разу у них «зірвалася» — зустріли біля будинку незнайому жінку.

Наступна ж спроба закінчилася "повним провалом".

Один із неповнолітніх зловмисників через вікно проник у хлів і подавав своєму напарнику мішки та пакети, які той складав у тачку, яка випадково потрапила під руки. Загалом вони викрали 30 кг горіхів, 15 кг квасолі та 15 кг гарбузового насіння на загальну суму понад 2 тисячі гривень.

Мало того, що горе-крадії розсипали викрадене по дорозі, то на них натрапив ще й наряд поліції охорони, який курсував селищем. Охоронці викликали своїх колег із Ярмолинецького відділу поліції, які встановили усі обставини події.

Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області