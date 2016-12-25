У Павлограді поліція затримала наркодилера та організатора притону

Незаконну діяльність зі зберіганням та збуту наркотиків, а також надання приміщень власної квартири під їх "комфортне" вживання організував непрацюючий місцевий житель, 1972 року народження.

Правоохоронцями Павлоградського відділу поліції було встановлено, що наркоділок неодноразово приймав вдома наркозалежних осіб та, навіть, вербував і схиляв до вживання коноплі чи метамфітаміну нових знайомих. Метою наркоділка була матеріальна нажива. Він продавав своїм "гостям" наркотичні речовини.

З метою збагачення чоловік запросив до себе нового знайомого, 29-річного непрацюючого мешканця Павлоградського району покурити канабіс та вжити метамфетамін.

Виявилося, наркоділок вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Раніше був засуджений Павлоградським міськрайонним судом за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області