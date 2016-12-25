Під час ДТП на Полтавщині постраждав пасажир автомобіля

Під час ДТП на Полтавщині постраждав пасажир автомобіля

10:00 25.12.2016
Під час ДТП на Полтавщині постраждав пасажир автомобіля

Автопригода сталась на 196-му кілометрі автодороги «Київ-Харків» Лубенського району.

За попередньою інформацією відомо, що по вказаній автодорозі рухався автомобіля «RENAULT», під керуванням 46-річного киянина, який під час руху допустив наїзд на відбійник внаслідок чого його автомобіль з’їхав на узбіччя. Водночас за вище вказаним автомобілем рухався автомобіль «DAF» під керуванням 38-річного мешканця міста Маріуполь та почав об’їжджати місце зіткнення автомобіля «RENAULT» з відбійником і зіткнувся з ним.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «DAF» 37-річний мешканець міста Маріуполь з тілесними ушкодженнями був доставлений до приймального відділення Лубенської лікарні.

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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