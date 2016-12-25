СБУ викрила корупційну схему у філії "Донецька залізниця"

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та керівництвом філії "Донецька залізниця" викрили корупційну схему, організовану чиновниками підприємства.

Правоохоронці встановили, що посадовці одного з структурних підрозділів філії під час тендеру свідомо закупили продукції більше, ніж потрібно. За інформацією СБ України, за укладену угоду чиновники отримали "відкат" від комерційної структури. Вартість надлишково закупленої продукції становить понад один мільйон гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ