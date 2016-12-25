На Миколаївщині оголошено про підозру чоловіку, який побив пенсіонера

На Миколаївщині оголошено про підозру чоловіку, який побив пенсіонера

19:00 25.12.2016
На Миколаївщині оголошено про підозру чоловіку, який побив пенсіонера

Встановлено, що постраждалий зайшов на подвір’я сусіда, щоб поставити питання, які у нього виникли, але домовласник почав виштовхувати 58-річного чоловіка з двору. Потерпілий, не втримавши рівноваги, впав та отримав тілесні ушкодження, про що і заявив до поліції.

Новобузькі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження», що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Раніше судимому за викрадення огорожі з цвинтаря 19-річному зловмисникові оголошено про підозру. Тривають слідчі заходи.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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