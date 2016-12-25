У Маріуполі знайдено мішок з гранатометами

Повідомлення до поліції надійшло від охорони комбінату. До них,в свою чергу, звернувся робочий, який дорогою на роботу по вулиці Шепотинників побачив підозрілий мішок під парканом.

Поліцейські оточили місце події, аби не постраждали перехожі та співробітники підприємства. З небезпечним арсеналом працюватиме вибухотехнічна служба.

Правову оцінку факт отримає після проведення першочергових оперативних і слідчих дій. Правоохоронцям належить встановити власника небезпечного арсеналу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області