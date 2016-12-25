На Донеччині за шахрайство та отримання хабара судитимуть юриста

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування відносно юриста-землевопрядника однієї з сеільських рад Бахмутського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до юриста-землевпорядника звернулось двоє громадян з питанням щодо виділення та відведення земельних ділянок під будівництво у їх власність.

Службовець пообіцяв сприяти особам у вирішенні питання, однак свою допомогу оцінив у 1000 доларів США. За ці кошти він підготовив всі необхідні документи для розгляду питання про виділенням їм земельних ділянок на сесії сільської ради.

Крім того, обвинувачуваний, достовірно знаючи що це не входить до його обов’язків, запропонував чоловікам допомогти у вирішенні питання щодо розробки проектів землеустрою та пообіцяв домовитись із депутатами за позитивне голосування за них на сесії сільської ради. Таким чином службовець заволодів їх грошовими коштами у сумі близько 9 тисяч гривень.

Обвинувальний акт за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.ч.1, 2 ст.190 (шахрайство) КК України наразі затверджено та скеровано до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області