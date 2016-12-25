На Сумщині правоохоронця засуджено за торгівлю вибухівкою

На Сумщині правоохоронця засуджено за торгівлю вибухівкою

22:00 25.12.2016
На Сумщині правоохоронця засуджено за торгівлю вибухівкою

За принципової позиції прокуратури скасовано рішення суду першої інстанції, яким колишнього правоохоронця за незаконне придбання та збут вибухового пристрою засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки.

Нагадуємо, що 27-річний місцевий житель на час вчинення злочину проходив службу в органах внутрішніх справ УМВС України в Сумській області та мав спеціальне звання «старший лейтенант міліції».

Правоохоронець придбав саморобний радіокерований вибуховий пристрій, потужністю – 400 граміву тротиловому еквіваленті, який у подальшому за 100 доларів США продав іншій особі.Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України,санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Апеляційний суд погодився з доводами прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та засудив колишнього правоохоронця до трьох з половиною років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

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