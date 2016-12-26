Поліцейські Донеччини затримали злодія, за спробу привласнити чужі гроші

До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернувся 24-річний мешканець Краматорську із заявою про те, що його пограбували.

Він повідомив, що працює менеджером однієї фірми, та займається доставкою товарів у магазини. У зв’язку зі специфікою своєї роботи він має справу з великими сумами грошей. Чоловік розповів, що на своєму авто він приїхав у Мирноград та зайшов до магазину. Однак коли вийшов, на нього напали невідомі та забрали сумку, в якій знаходилося понад 113 тисяч гривень. Він одразу зателефонував власниці фірми, яка порадила йому звернутись до правоохоронців.

Під час розмови з чоловіком, поліцейські помітили, що він плутається в своїх власних свідченнях. Правоохоронці запідозрили щось недобре і вирішили оглянути автомобіль «потерпілого». Під час перевірки автівки поліцейські знайшли нібито зниклу сумку із грошима. Побачивши, що задум про викрадення провалився, чоловік добровільно зізнався у брехні.

«Викрадені» гроші повернуті законній власниці.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області