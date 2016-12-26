Розповсюджувачів дитячого порно викрила кібеполіція у Рівному

Кримінальну відповідальність нестимуть двоє жителів Рівного, які розповсюджували в мережі Інтернет порнографічну продукцію зі сценами сексуального характеру за участю дітей. Тепер за свої діяння можуть поплатитися мінімум п’ятьма роками свободи.

Працівники Поліського Управління кіберполіції ДК НП України встановили, що дитячу порнографію за допомогою програмного ресурсу в мережі Інтернет розповсюджували 40-ка та 48-річний рівняни.



За цими фактами були розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію) Кримінального кодексу України.



Співробітники кіберполіції та слідчі Рівненського відділу поліції провели обшуки за місцями проживання обох жителів обласного центру, під час яких вилучили три одиниці комп’ютерної техніки та електронні носії інформації, безпосередньо з яких здійснювалося розповсюдження протиправного контенту.



За вказані діяння злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Вирішується питання про повідомлення обом зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області