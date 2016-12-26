У Маріуполі, на робочому місці, смертельно травмувався слюсар

У Маріуполі, на робочому місці, смертельно травмувався слюсар

06:48 26.12.2016
У Маріуполі, на робочому місці, смертельно травмувався слюсар

Під час виконання робіт на слюсаря впав грейфер. Чоловіка було екстрено госпіталізовано до медзакладу, проте травми виявилися несумісні з життям.

Подію кваліфіковано за ч.2 ст.272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки» Кримінального кодексу України.

Повідомлення про те, що до медзакладу доправлено співробітника підприємства з важкими травмами, надійшло до поліції.

За кілька хвилин лікарі повідомили, що пацієнт помер.

На місце події працювала слідчо-оперативна група Приморського відділення поліції.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.