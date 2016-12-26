У Маріуполі, на робочому місці, смертельно травмувався слюсар

Під час виконання робіт на слюсаря впав грейфер. Чоловіка було екстрено госпіталізовано до медзакладу, проте травми виявилися несумісні з життям.

Подію кваліфіковано за ч.2 ст.272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки» Кримінального кодексу України.

Повідомлення про те, що до медзакладу доправлено співробітника підприємства з важкими травмами, надійшло до поліції.

За кілька хвилин лікарі повідомили, що пацієнт помер.

На місце події працювала слідчо-оперативна група Приморського відділення поліції.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області