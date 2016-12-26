До Донеччині жінка передала коханому на зону іграшку з наркотиками

До Донеччині жінка передала коханому на зону іграшку з наркотиками

23:30 26.12.2016
До Донеччині жінка передала коханому на зону іграшку з наркотиками

Співробітниками поліції під час огляду посилки, яка надійшла до Селидівської виправної колонії одному із засуджених, було виявлено згорток з наркотичною речовиною.

До Селидівської виправної колонії надійшла посилка на ім’я 43-річного засудженого. Під час огляду посилки з’ясувалося, що вона містить м’яку іграшку. Однак, милий на вигляд, плюшевий ведмедик містив всередині згорток з речовиною, схожою на наркотичний засіб – метамфетамін.

Адресат забороненої посилки пояснив, що цю посилку йому відправила дружина, однак звідки там взявся наркотик не розуміє. «Я відбуваю покарання строком більше десяти років, а цю іграшку мені відправила дружина. Ось тільки як там опинився наркотик та кому він належить, мені не відомо. Скоріш за все мені його підкинули», - зазначив засуджений.

Ці свідчення будуть перевірені під час досудового розслідування. Наркотична речовина вилучена та направлена на експертизу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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