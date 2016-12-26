На Харківщині нелюд вбив власну матір та поранив 18-річного хлопця
На Харківщині нелюд вбив власну матір та поранив 18-річного хлопця
Викрили раніше судимого 22-річного мешканця селища Санжари правоохоронці Харківського відділу поліції спільно з працівниками СБУ.
Вчора до чергової частини надійшло повідомлення від медиків Люботинської центральної міської лікарні. За їх інформацією, до закладу з селища Манченки доставлено 18-річного хлопця з колото-різаною раною брюшної полості.
За вказаною адресою негайно виїхало керівництво та слідчо-оперативна група. Зі слів постраждалого правоохоронці з’ясували, що того вечора він перебував в гостях у своїх друзів.
Близько 5 години ранку до них зайшов розлючений сусід з ножем в руках, несподівано наніс удар хлопцю і пішов в невідомому напрямку. Перелякані товариші відразу викликали швидку медичну допомогу.
Потерпілого прооперували, стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.
Того ж дня за місцем мешкання підозрюваного було виявлено тіло 52-річної жінки, його матері, з ознаками насильницької смерті.
Підозрюваний затриманий. Слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області