На Харківщині жінці зламали шию та добили ножем

На Харківщині жінці зламали шию та добили ножем

07:24 26.12.2016
На Харківщині жінці зламали шию та добили ножем

Днями, до чергової частини надійшло повідомлення від медиків Циркунівської лікарні про те, що до їх закладу доставлено 35-річну мешканку селища Руські Тишки з переломом шиї та підреберним ножовим пораненням.

Непритомну жінку знайшов на вулиці місцевий мешканець та відразу доставив її до лікарні. Медики зробили все можливе, але врятувати потерпілу не вдалося.

За фактом події слідчими Харківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 6 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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