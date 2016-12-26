На Миколаївщині взято під варту серійного кривдника жінок

Чоловік зривав з потерпілих золоті ланцюжки та тікав з місця події. Йому оголошено про підозру у вчиненні п’яти таких пограбувань.

38-річний зловмисник вистежував своїх жертв переважно на вулиці, але не гребував жодним випадком. Так, в одному з випадків він пограбував працівника ломбарду просто на робочому місці. І не завжди сподівання грабіжника «виправдовувались» - здобиччю нападника були і частини ланцюжків з біжутерії.

Оперуповноважені южноукраїнської поліції встановили особу злочинця, його місцезнаходження та затримали грабіжника.

Раніше судимому за майнові злочини чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч..1,2 та 3 ст.186 КК України «Грабіж», що карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Потерпілі впізнали свого кривдника.

З’ясувалось, що гроші, отримані від реалізації чужих прикрас, зловмисник витрачав на наркотики.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області