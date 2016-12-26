На Житомирщині поліцейські затримали "ксьондза", який обікрав стареньку

До Любарського відділення поліції зателефонувала 66-річна жителька с. Нового Любара, яка повідомила про крадіжку грошей з будинку її матері.

Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули за вказаною заявницею адресою, з’ясували, що близько півдня до будинку 90-річної бабусі завітав незнайомець. Чоловік назвався ксьондзем з місцевого костьолу і старенька запросила його усередину. Той розповів, що приїхав із самої Польщі, розпитав про тутешні звичаї і попросив розміняти гроші.

Добросердна бабця взялася допомогти візитеру. А після того, як він пішов, господиня виявила відсутність своїх грошових збережень і пожалілася доньці.

У результаті першочергових заходів поліцейські опитали місцеву громаду і з’ясували, що схожий за описом чоловік днями розпитував про прихожан костьолу та й сам кілька разів там з’являвся. Урешті вдалося встановити особу 33-річного жителя м. Чуднова, раніше судимого за крадіжки і шахрайство. Чоловік свою вину визнав.

Поліцейські обґрунтовано підозрюють затриманого у крадіжці грошей з будинку ще однієї жительки с. Нового Любара, що сталася за аналогічних обставин.

За чинним законодавством псевдоксьондзу може загрожувати піврічний арешт, обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області