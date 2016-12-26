Поліція затримала ініціатора різанини у центрі Івано-Франківська

Напередодні, ввечері, перехожі повідомили у поліцію, що в центрі Івано-Франківська, біля одного із магазинів, два чоловіки поконфліктували між собою.

Виїздом працівників слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що близько 19:30 год. на одній із вулиць міста Івано-Франківська між двома жителями області, виник словесний конфлікт в ході якого 31-річний житель Тлумача, перебуваючи в нетверезому стані наніс 25-річному жителю одного із сіл Коломийського району проникаюче ножове поранення передньої черевної стінки з ушкодженням в область черевної порожнини та грудної клітки.

Після чого, небайдужі перехожі, побачивши бійку, викликали правоохоронців та «швидку».

Внаслідок ножового поранення потерпілого доставлено до лікувального закладу. Загрози його життю немає. Свою причетність до злочину чоловік не заперечував. Крім того, правоохоронці встановили, що підозрюваний уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою.

Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання про оголошення підозри і обрання міри запобіжного заходу. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області