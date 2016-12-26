На Закарпатті оголошено про підозру чоловікам, які вбили палія

Завдяки оперативній роботі співробітників кримінальної поліції, слідчих Рахівського відділення поліції та ГУНП в Закарпатській області менш як за добу було оголошено про підозру трьом чоловікам, які за спробу підпалу авто в Рахові, позбавили людину життя

Днями, зранку, в Рахові двоє чоловіків намагалися спалити авто «Audi A6» в дворі приватного будинку, на місці злочину їх спіймали власник машини, його друг та батько. При з’ясуванні стосунків одному із тих, хто незаконно проник на подвір’я, вдалося втекти. Інший з тяжкими тілесними ушкодженнями та кульовими пораненнями був доставлений в реанімаційне відділення Рахівської районної лікарні, де і помер.

Вже о 23 годині чоловікам було оголошено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За такі дії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Крім цього, у власника автомобіля поліція вилучила предмет, схожий на вогнепальну зброю, а в його друга – пістолет «Макарова», який у Галицькому відділі поліції ГУНП в Львівській області значиться як крадений. Вилучену зброю відправлено на експертизу.

Суд обрав власнику авто та його другу міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі по 50 тисяч гривень, а батькові власника авто – тримання під вартою з визначенням застави у розмірі по 40 тисяч гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області