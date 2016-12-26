На Харківщині поліцейського судитимуть за смертельну ДТП

На Харківщині поліцейського судитимуть за смертельну ДТП

10:40 26.12.2016
На Харківщині поліцейського судитимуть за смертельну ДТП
Прокуратура скерувала до Дзержинського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Нагадаємо, ДТП сталася 10 липня поточного року близько 4 години ранку. Автомобіль Тойота Пріус патрульної служби з перевищенням швидкості рухався вул. Сумською та на перехресті з вул. Динамівською допустив зіткнення з Москвичем-2141.
 
Як повідомив начальник управління прокуратури області Іван Тарасов, досудовим розслідуванням встановлено, що після зіткнення Тойота змінила напрям руху та зіштовхнулася з автомобілем Саманд. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів Москвича (чоловік та дружина) загинули. Водій Москвича, двоє патрульних, а також водій і пасажир Саманду отримали тілесні ушкодження.
 
Наразі підозрюваний - 22-річний лейтенант поліції, находиться під вартою.
 
Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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