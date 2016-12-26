На Харківщині поліцейського судитимуть за смертельну ДТП

Прокуратура скерувала до Дзержинського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Нагадаємо, ДТП сталася 10 липня поточного року близько 4 години ранку. Автомобіль Тойота Пріус патрульної служби з перевищенням швидкості рухався вул. Сумською та на перехресті з вул. Динамівською допустив зіткнення з Москвичем-2141.

Як повідомив начальник управління прокуратури області Іван Тарасов, досудовим розслідуванням встановлено, що після зіткнення Тойота змінила напрям руху та зіштовхнулася з автомобілем Саманд. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів Москвича (чоловік та дружина) загинули. Водій Москвича, двоє патрульних, а також водій і пасажир Саманду отримали тілесні ушкодження.

Наразі підозрюваний - 22-річний лейтенант поліції, находиться під вартою.

Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області