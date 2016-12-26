Прокуратура Сумщини контролює справу резонансного вбивства жінки

Як і запевнив прокурор Сумської області Віталій Матвійчук депутатів та громадськість під час сесії обласної ради, чоловікові, стосовно якого зібрано достатньо доказів причетності до смерті 28-річної роменчанки, вручено повідомлення про підозру.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) КК України.

Мова йде про події, що відбулись 10.12.2016. Тоді в лісосмузі поблизу с. Ярмолинці Роменського району випадкові люди знайшли тіло невідомої жінки в спідній білизні.

Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено особу померлої та чоловіка, з яким вона востаннє проводила час. З його слів, вони разом відпочивали в лазні – жінка плавала в басейні, а він перебував у сусідній кімнаті. Коли ж повернувся, то побачив, що знайома втопилась. Злякався, вивіз тіло за місто, де і покинув. Рішенням першого заступника прокурора Сумської області Ігоря Сидоренка 15.12.2016, з метою неупередженого та об’єктивного встановлення обставин та причин смерті жінки, подальше досудове розслідування було доручено слідчому управлінню ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

На даний час проведено велику кількість необхідних слідчих дій, за результатами яких є обґрунтовані підстави вважати, що зазначені свідчення чоловіка неправдиві. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура вже готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, встановлюється коло осіб, які можуть бути спільниками підозрюваного чи свідками події, що сталася того дня.

Лише після отримання офіційних результатів експертиз щодо причини смерті жінки можна буде остаточно встановити ступінь вини підозрюваного й визначитись із кваліфікацією його дій.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі прокурора області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області