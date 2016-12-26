На Полтавщині засуджено жінку, яка вдарила сокирою залицяльника

Апеляційний суд Полтавської області залишив без змін вирок Гадяцького районного суду, згідно з яким 39-річна жителька Зіньківського району проведе за ґратами 7 років, а її 49-річний співмешканець протягом 2 років іспитового строку повинен періодично з’являтися у відповідні органи для реєстрації, повідомлень про зміну свого місця проживання і роботи.

За інформацією прокурора прокуратури області Ростислава Яроцького, у серпні 2014 року до жительки одного із сіл Зіньківського району, яка поралася по господарству, почав чіплятися 42-річний громадянин без постійного місця проживання, якого жінка зі своїм цивільним чоловіком, пожалівши, прихистила у себе.

Почувши крики про допомогу, на захист дружини прибіг її чоловік. Виникла бійка, під час якої жінка схопила сокиру та її обухом вдарила залицяльника по голові. Після отриманого удару нападник намагався піднятися із землі, щось хотів сказати, проте чоловік пішов до будинку. Він не вийшов на допомогу і тоді, коли жінка сказала, чим вдарила свого кривдника.

Лише на 3-й день після скоєного співмешканці вивезли уже неживого залицяльника з подвір’я та закопали неподалік кладовища.

«За характеристиками односельців, сім’я не була зразковою, часто зловживала спиртним. Навіть у день скоєння злочину усі були напідпитку», - розповів прокурор.

Жінка засуджена за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), чоловік – за ч. 3 ст. 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області