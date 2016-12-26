У Харкові вночі пролунав вибух, поліція розслідує інцидент

У Харкові вночі пролунав вибух, поліція розслідує інцидент

12:00 26.12.2016
У Харкові вночі пролунав вибух, поліція розслідує інцидент

Внаслідок події, яка сталася на вулиці Шевченко, ніхто з громадян не постраждав.

Інформація надійшла до служби "102" 25 грудня о 02:30. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, експерти.

За попередніми даними, біля автоцентру вночі вибухнула граната РГД-5. Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення осіб, які залишили боєприпас.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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