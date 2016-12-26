На Львівщині чоловіка підозрюють у вбивстві свого родича

На Львівщині чоловіка підозрюють у вбивстві свого родича

12:20 26.12.2016
На Львівщині чоловіка підозрюють у вбивстві свого родича

У Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл району про тіло 29-річного односельчанина без ознак життя, яке вона виявила у його власному будинку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що у той день загиблий розпивав спиртне зі своїм 32-річним родичем. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість кухонним ножем наніс господарю удар у груди. Від отриманої травми чоловік помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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