На Львівщині чоловіка підозрюють у вбивстві свого родича

У Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки одного з сіл району про тіло 29-річного односельчанина без ознак життя, яке вона виявила у його власному будинку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що у той день загиблий розпивав спиртне зі своїм 32-річним родичем. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість кухонним ножем наніс господарю удар у груди. Від отриманої травми чоловік помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області