В Одесі рецидивіста затримали за підозрою у кривавій різанині

В ході конфлікту, що виник на ґрунті неприязних відносин, раніше судимий місцевий житель вдарив ножем 23-річного одесита.

До поліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що в медустанову доставлено молодого чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини.

У процесі розслідування поліцейськими було встановлено, що подія сталася в квартирі житлового будинку по вул. Академіка Філатова. В ході розпиття спиртного між двома учасниками застілля виникла сварка. 54-річний місцевий житель, будучи в стані алкогольного сп'яніння, наніс своєму опонентові удар кухонним ножем в область грудної клітини.

Родичі потерпілого, які були присутні при конфлікті, повідомили до поліції. Сусіди викликали швидку допомогу. Молодика госпіталізували. Зловмисника затримали поліцейські.

«За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник Київського відділу поліції Ірина Голодиченко. - Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років».

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області