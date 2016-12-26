Неповнолітня дівчинка постраждала під час ДТП на Полтавщині

Неповнолітня дівчинка постраждала під час ДТП на Полтавщині

14:20 26.12.2016
Неповнолітня дівчинка постраждала під час ДТП на Полтавщині

Близько 09:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода.

Виїздом на місце пригоди було встановлено, що поблизу зупинки громадського транспорту «4-та поліклініка» водій на автомобілі «Daewoo Nexia» скоїв наїзд на 12-річного пішохода.

Унаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження та доставлена до медичної установи. Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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