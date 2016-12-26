Під час ліквідації пожежі на Донеччині знайдено тіло чоловіка

25 грудня о 18:07 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Донецька область, м. Часів Яр, вул. О. Кошевого. До місця виклику були негайно направлені чергові відділення 8-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця виклику рятувальники з’ясували, що пожежа відбувається у квартирі на 1-му поверсі 6-поверхового житлового будинку, всередині спостерігалося щільне задимлення. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі на ліжку в кімнаті рятувальниками було виявлено обгоріле тіло власника квартири, чоловіка 1939 року народження.

Рятувальники локалізували пожежу о 18:41, а остаточно ліквідували – о 19:00.

Причина та обставини загоряння встановлюються фахівцями.

Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області