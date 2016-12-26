На Київщині водій фури живцем згорів просто у кабіні

Напередодні о 19:27 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району Київської області надійшло повідомлення про загорання у вантажному автомобілі «Volvo», що знаходився на автостоянці поблизу с. Іванків, на автодорозі Київ – Харків.

На місце виклику терміново було направлено відділення 23-ої Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття пожежних підрозділів на місце пожежі з кабіни автомобіля йшов дим. Пожежу було локалізовано о 19:58, а повністю ліквідовано - о 20:05. Було врятовано поряд розташований ще один автомобіль «Volvo».

А в кабіні автомобіля, де було загорання, вогнеборці виявили труп чоловіка - водія, 1966 року народження. Внаслідок пожежі вогнем було знищено внутрішнє облицювання кабіни автомобіля. За попередніми даними, водій автомобіля відпочивав при включеному обігрівальному приладі, внаслідок несправності якого і виникла пожежа.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

