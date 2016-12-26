Водій сміттєвоза жахливо загинув у власній машині на трасі Київ-Чоп

Водій сміттєвоза жахливо загинув у власній машині на трасі Київ-Чоп

15:20 26.12.2016
Водій сміттєвоза жахливо загинув у власній машині на трасі Київ-Чоп

26 грудня о 03:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на автодорозі Київ – Чоп в м. Буську по вул. Яблунівське перехрестя, в автомобілі «МАЗ» (сміттєвоз).

За лічені хвилини на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-14 м. Буськ. Вогнеборці оперативно приступили до ліквідації пожежі, що охопила кабіну автівки.

Під час ліквідації пожежі біля автомобіля було виявлено тіло водія, 1952 року народження, жителя м. Кременчук Полтавської області.

Пожежу локалізовано о 03:51 і повністю ліквідовано о 04:06. Вогнем знищено кабіну та двигун автомобіля.

Причина виникнення займання та обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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