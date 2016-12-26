На Київщині поліцейські затримали крадія-гастролера зі зброєю

На Київщині поліцейські затримали крадія-гастролера зі зброєю

16:00 26.12.2016
На Київщині поліцейські затримали крадія-гастролера зі зброєю

У смт. Баришівка працівники поліції затримали чоловіка, який рік перебував у розшуку за скоєння серії крадіжок на території Київської області, і вилучили у нього гранату та пістолет.

До поліції зателефонував 46-річний житель смт. Баришівка і повідомив, що не може увійти до власної квартири, яку здає в оренду місцевій жительці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Разом зі заявником  правоохоронці увійшли до помешкання, де знаходився 36-річний громадянин, який близько року перебував у розшуку за скоєння серії крадіжок з будинків, квартир, шкіл та храмів на території Київської області.

За добровільною згодою власника поліцейські провели огляд квартири та виявили і вилучили звідти гранату Ф-1 та пістолет «Флобер», походження яких підозрюваний не зміг пояснити. 

Наразі чоловіка затримано згідно ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Вилучену у нього зброю направлено на експертне дослідження.

За даним фактом слідчими Баришівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на території Київської області. Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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