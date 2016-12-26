У Харкові двоє молодиків зухвало пограбували школяра

О 14:30 до Індустріального відділу поліції звернулася 33-річна мешканка Харкова. Вона розповіла, що близько 14:00 біля будинку на вулиці Роганській двоє невідомих відкрито заволоділи мобільним телефоном її сина.

Під час оперативно-розшукових дій інспекторами поліції по «гарячих слідах» у скоєнні кримінального правопорушення викриті 27 та 24-річні мешканці Харкова. Речові докази вилучені.

Чоловіки затримані в порядку ст. 208 КПКУ, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області