У Києві СБУ перекрила канал незаконного обігу зброї

У Києві СБУ перекрила канал незаконного обігу зброї

17:30 26.12.2016
У Києві СБУ перекрила канал незаконного обігу зброї

Канал надходження засобів ураження у незаконний обіг перекрила у Києві Служба безпеки України спільно з поліцією.

Під час обшуку у мешканця столиці правоохоронці вилучили снайперську гвинтівку іноземного виробництва, п’ять бойових пістолетів та два револьвери, 700 набоїв різного калібру а також 58 стартових пістолетів, перероблених у бойові.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Російського військового, який здався у полон, хочуть екстрадувати до РФ!
26.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.