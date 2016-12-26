У Києві СБУ перекрила канал незаконного обігу зброї

Канал надходження засобів ураження у незаконний обіг перекрила у Києві Служба безпеки України спільно з поліцією.

Під час обшуку у мешканця столиці правоохоронці вилучили снайперську гвинтівку іноземного виробництва, п’ять бойових пістолетів та два револьвери, 700 набоїв різного калібру а також 58 стартових пістолетів, перероблених у бойові.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ