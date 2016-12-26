У Києві СБУ затримала шахрая з підробленим посвідченням офіцера ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві шахрая, який, представляючись полковником Збройних Сил України, "збирав" гроші на матеріальну підтримку учасників антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, вже мав проблеми із законом за підробку документів та незаконне зберігання зброї. За інформацією спецслужби, використовуючи підроблені документи офіцера, шахрай встиг отримати кількасот тисяч гривень від бізнесменів та чиновників нібито на допомогу різним військовим підрозділам. Правоохоронці отримали додаткову інформацію про зловмисника від одного з українських телевізійних каналів.

Співробітники спецслужби спільно з Нацполіцією затримали псевдоофіцера неподалік столичного залізничного вокзалу під час поселення у військовій формі із шевронами підрозділу ВДВ Збройних Сил України в один з хостелів. Оперативники СБ України вилучили у шахрая підроблені посвідчення полковника Головного управління розвідки Міноборони та учасника бойових дій.

У зловмисника також виявлено спеціальний технічний засіб для сканування радіочастот.

За матеріалами прес-центру СБУ