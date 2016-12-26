На Закарпатті злодіїв судитимуть за пограбування ціною у мільйони гривень

Тячівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням в житло, вчинена в особливо великих розмірах) стосовно двох мешканців району, які раніше вчинили інші злочини і кримінальне провадження щодо них вже розглядається судом.

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачені, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у лютому цього року проникли в приватний будинок у м. Тячеві, звідки таємно викрали іноземну та національну валюту на загальну суму 2,3 млн. грн.

Перший заступник керівника Тячівської місцевої прокуратури Віктор Кузан, повідомив, що зазначена подія набула значного суспільного резонансу в районі. До того ж, один зі зловмисників обвинувачується ще і у незаконному заволодінні транспортним засобом - квадроциклом вартістю майже 30 тис. грн. та у незаконному носінні й зберіганні вогнепальної зброї.

За принципової позиції місцевої прокуратури щодо обвинувачених обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Обвинувальний акт стосовно зазначених осіб місцевою прокуратурою скеровано до Тячівського районного суду, яким призначено підготовче судове засідання та продовжено строк дії запобіжних заходів, обраних щодо обвинувачених.

Кримінальне провадження розглядається місцевим судом колегіально

у складі трьох професійних суддів. Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області