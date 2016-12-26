На Буковині судитимуть банду зухвалих наркодилерів

На Буковині судитимуть банду зухвалих наркодилерів

19:30 26.12.2016
На Буковині судитимуть банду зухвалих наркодилерів

Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно організатора та учасника організованої злочинної групи, яких підозрюють у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні та  збуті наркотичних засобів та незаконному зберіганні бойових припасів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 41-річний житель Сокирянського району Чернівецької області створив та очолив організовану злочинну групу, яка займалась незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням,перевезенням та збутом наркотичних засобів.

Так, діючи відповідно до розробленого плану, з початку 2014 по квітень 2015 року члени групи незаконно скуповували макову соломку  з якої виготовляли кодеїн та  концентрат з макової соломки. Виготовлені наркотичні речовини зловмисники збували особам, які мають наркотичну залежність. 

Окрім того, під час санкціонованого обшуку у помешканні організатора злочинного угрупування правоохоронцями було  виявлено  бойові патрони.

За матеріалами прес-служби прокураутри Чернівецької області

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