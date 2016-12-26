На Буковині судитимуть банду зухвалих наркодилерів

Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно організатора та учасника організованої злочинної групи, яких підозрюють у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та незаконному зберіганні бойових припасів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 41-річний житель Сокирянського району Чернівецької області створив та очолив організовану злочинну групу, яка займалась незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням,перевезенням та збутом наркотичних засобів.

Так, діючи відповідно до розробленого плану, з початку 2014 по квітень 2015 року члени групи незаконно скуповували макову соломку з якої виготовляли кодеїн та концентрат з макової соломки. Виготовлені наркотичні речовини зловмисники збували особам, які мають наркотичну залежність.

Окрім того, під час санкціонованого обшуку у помешканні організатора злочинного угрупування правоохоронцями було виявлено бойові патрони.

За матеріалами прес-служби прокураутри Чернівецької області