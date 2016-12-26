На Київщині вогонь та дим підступно вбили людину

На Київщині вогонь та дим підступно вбили людину

20:00 26.12.2016
На Київщині вогонь та дим підступно вбили людину

О 14:35 до оперативно-диспетчерської служби Переяслав-Хмельницького району надійшло повідомлення про загорання в приватному житловому будинку за адресою: м. Переяслав-Хмельницький вул. Івана Франка.

На місце виклику направлено два відділення 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький. Коли рятувальники прибули на місце, за зовнішніми ознаками вогонь хазяйнував в одній із кімнат будинку. Вже під час ліквідації було виявлено тіло власника будинку, 1981 року народження.

За попередньою інформацією пожежа виникла внаслідок короткого замкнення електропроводів. Чоловік в цей час спав в одній з кімнат. Вогнем знищено дві кімнати, покрівля та речі домашнього вжитку.

Пожежу локалізовано о 14:56, повністю ліквідовано о 16:00.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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