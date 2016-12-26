У селі на Київщині жорстоко вбили 19-річну дівчину

У селі на Київщині жорстоко вбили 19-річну дівчину

21:30 26.12.2016
У селі на Київщині жорстоко вбили 19-річну дівчину

О 08:00 годині до поліції надійшло повідомлення, що в с. Мала Снітинка, поблизу дачного кооперативу «Ягідка», на узбіччі лежить тіло невідомої дівчини, замотане в ковдру.

На місце події одразу прибули поліцейські та встановили особу потерпілої. Нею виявилася 19-річна місцева жителька. Співробітники карного розшуку провели низку оперативно-розшукових заходів, у результаті яких встановили та затримали, у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, трьох причетних до скоєння даного злочину.

Наразі встановлено, що 37-річний раніше судимий уродженець Південної Осетії, який до того ж незаконно перебував на території України, на ґрунті ревнощів жорстоко побив свою молоду співмешканку. Завдані тілесні ушкодження виявилися не сумісні із життям. Бійка відбулась у квартирі, яку знімав разом із своїм 36-річним раніше судимим товаришем із м. Горлівка. Разом вони «замели сліди» злочину та попросили таксиста - 39-річного фастівчанина, відвезти потерпілу до лікарні. Вже по дорозі водій виявив, що дівчина мертва та викинув її бездиханне тіло на узбіччя.

Наразі речові докази вилучені. Затриманим оголошено про підозру. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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