СБУ виявила п’ять схованок з боєприпасами у зоні проведення АТО

СБУ виявила п’ять схованок з боєприпасами у зоні проведення АТО

03:03 27.12.2016
СБУ виявила п’ять схованок з боєприпасами у зоні проведення АТО

Співробітники Служби безпеки України за останні дні виявили п’ять сховищ з боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції.

Схованки були облаштовані у лісопосадках та покинутих будівлях у селах Іванівка та Широкине на Донеччині, місті Старобільськ і селах Лиман та Муратове у Луганській області.

Співробітники спецслужби вилучили зі схронів два протитанкові гранатомети РПГ-26И, мінометну міну, вісім гранатометних пострілів, десять гранат, один кілограм пластиду та понад тисячу набоїв різного калібру.

За матеріалами прес-центру СБУ

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