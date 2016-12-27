Киянина засудили за зберігання психотропних наркотиків

Киянина засудили за зберігання психотропних наркотиків

07:10 27.12.2016
Киянина засудили за зберігання психотропних наркотиків

Правоохоронці виявили у зловмисника психотропні речовини, які він зберігав у пачці цигарок.

Під час оперативних заходів у Печерському районі столиці працівники 5-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України затримали киянина, у якого виявили психотропні речовини: амфетамін, шість таблеток екстазі, плодове тіло грибів, загорнутих у фольгу від пачки цигарок. Правоохоронцям зловмисник пояснив, що придбав наркотики незадовго до затримання для власного вживання.

У судовому засіданні обвинувачений, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину, повністю визнав свою вину. Додавши при цьому, що останні п’ять років вживає наркотичні речовини.

Вироком Печерського районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, засуджено до п`яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Російського військового, який здався у полон, хочуть екстрадувати до РФ!
26.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.