Киянина засудили за зберігання психотропних наркотиків

Правоохоронці виявили у зловмисника психотропні речовини, які він зберігав у пачці цигарок.

Під час оперативних заходів у Печерському районі столиці працівники 5-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України затримали киянина, у якого виявили психотропні речовини: амфетамін, шість таблеток екстазі, плодове тіло грибів, загорнутих у фольгу від пачки цигарок. Правоохоронцям зловмисник пояснив, що придбав наркотики незадовго до затримання для власного вживання.

У судовому засіданні обвинувачений, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину, повністю визнав свою вину. Додавши при цьому, що останні п’ять років вживає наркотичні речовини.

Вироком Печерського районного суду міста Києва зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, засуджено до п`яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві