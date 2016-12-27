Поліція Миколаївщини розслідує вбивство та пограбування жінки-підприємця

24 грудня до поліції Березнегуватського району надійшло повідомлення від працівника магазину взуття про те, що власниця крамниці не прийшла на роботу. Хвилювання в жінки визвало й те, що зникла не відповідає на дзвінки мобільного телефону.

64-річну місцеву мешканку поліцейські знайшли у неї вдома. Домовласниця знаходилось на підлозі в кімнаті будинку з кляпом у роті та не подавала ознак життя. В будинку був безлад та зрозуміло, що невідомі щось шукали, викинувши речі із шаф. Чи зникло якесь майно потерпілої, наразі встановлює поліція.

Експерт, оглянувши труп, виявив у померлої жінки тілесні ушкодження на шиї та обличчі. Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

Слідчим відділенням Березнегуватського відділення поліції Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до вбивства потерпілої, а також встановлюють громадян, які могли б допомогти у розкритті вказаного злочину. Корисну для слідства інформацію можна повідомити за адресою: смт.Березнегувате, вул. Перше Травня, 89, або за телефонами (05168)9-13-02, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області