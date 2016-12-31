На Кіровоградщині чоловіка під час бійки огріли битою по голові

До чергової частини Олександрівського відділення Знам’янського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що вночі до закладу за допомогою звернувся 27-річний чоловік з тяжкими травмами голови. Потерпілого привезли до лікарні його друзі у тяжкому стані.

«Працівниками поліції було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, в результаті яких було встановлено обставини події та особу підозрюваного», - розповів т.в.о. начальника Олександрівського відділення Знам’янського відділу поліції Роман Деречин.

Як з’ясувалося, потерпілий разом з друзями відпочивав в одному з місцевих розважальних закладів. Згодом, до них приєднався 20-річний знайомий з товаришем. Через деякий час між чоловіками спалахнула сварка і вони почали бійку. Друзям вдалося заспокоїти опонентів. Коли ж чоловіки вийшли на вулицю, молодий чоловік вдарив битою по автомобілю потерпілого.

Власник зробив йому зауваження та почав роздивлятися пошкодження. В цей час він отримав удар тією ж битою по голові та впав на землю, знепритомнівши. Товариші повезли потерпілого до лікарні, а зловмисник поїхав геть. Зранку він вже давав свідчення правоохоронцям.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області