У Дніпрі суддю, адвоката та підприємця судитимуть за тяжкий злочин

Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому відносно судді одного з районних судів м. Дніпра, адвоката та підприємця, які заволоділи 32 об’єктами нерухомості, що належать іншим громадянам.

Так, фігуранти справи, діючи у складі організованої групи, використовуючи підроблені документи та завідомо неправосудні судові рішення, реєстрували право власності на нерухоме майно громадян (квартири) за підконтрольними їм особами.

У подальшому вказане майно відсуджувалось на користь третіх осіб та товариств з обмеженою відповідальністю, керівниками яких були самі ж адвокат та підприємець. Усього ж зловмисники незаконно заволоділи майном громадян на загальну суму понад 77 млн. грн.

Усім учасникам злочинної схеми інкримінується вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України), постановлення завідомо неправосудних рішень, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.375 КК України) та використання підроблених документів (ч.4 ст.358 КК України). Суддя, крім цього, відповідатиме ще й за службове підроблення (ч.1 ст.366 КК України).

Санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області